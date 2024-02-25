38-річна Даша Астаф'єва показала, який вигляд має до та після макіяжу

Знаменитість показала, як змиває професійний макіяж та як доглядає за шкірою обличчя.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала, який вигляд має до та після макіяжу.

Так, нині знаменитість бере участь у зніманнях одного з шоу. Артистам стилісти обов'язково роблять професійний макіяж. Астаф'єва зізналась, що щодня після знімань на неї чекає ритуал змиття декоративної косметики. У своєму Instagram співачка показала, як очищає шкіру після професійного макіяжу.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Кожне паті артиста наприкінці стає суцільним болем. Позбутися професійного мейку і лишити живими хоч два шари епідермісу - завдання для професіоналів!" – поділилася ведуча.

Після зняття макіяжу Даша Астаф'єва обов'язково зволожує шкіру доглядовими засобами. Знаменитість робить це задля того, аби декоративна косметика, якою їй нині доводиться користуватися щодня, не псувала шкіру обличчя.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше співачка Оля Цибульська показала, який вигляд має до та після макіяжу. Виконавиця похизувалася своєю природною красою.

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