38-річна Даша Астаф'єва приголомшила своєю розтяжкою та сіла на шпагат

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва похизувалася своїми прихованими талантами та здивувала зіркових колег і фанів.

У своєму фотоблогу 38-річна зірка опублікувала кумедні кадри з гримерки, де також сидів співак Володимир Дантес. Так, Даша у традиційному українському вбранні з хусткою на голові приголомшила своїми акробатичними вміннями. Зокрема, Астаф'єва, відійшовши на певну відстань, зробила "колесо", а потім одразу сіла на поздовжній шпагат. Підвестися їй допоміг Дантес, який був вражений таким талантом колеги. Після трюку Даша схопилася за куприк і посміялася.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Залітаємо у понеділок гарно… Всім гарного тижня", — з гумором зазначила співачка.

У коментарях фани та друзі Даші залишили чимало жартів і смайликів, що сміються.

Коли він сказав, що любить акробаток

Як припинити дивитись? Вже разів 10 подивилася. Дашо, Ви просто бомба

У мене аж щось хруснуло

Дякую за настрій, Дашо. Неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька також захопила своїм шпагатом і показала, як худне.

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