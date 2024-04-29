38-річна Даша Астаф'єва приголомшила своєю розтяжкою та сіла на шпагат

Артистка продемонструвала акробатичний номер.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва похизувалася своїми прихованими талантами та здивувала зіркових колег і фанів.
У своєму фотоблогу 38-річна зірка опублікувала кумедні кадри з гримерки, де також сидів співак Володимир Дантес. Так, Даша у традиційному українському вбранні з хусткою на голові приголомшила своїми акробатичними вміннями. Зокрема, Астаф'єва, відійшовши на певну відстань, зробила "колесо", а потім одразу сіла на поздовжній шпагат. Підвестися їй допоміг Дантес, який був вражений таким талантом колеги. Після трюку Даша схопилася за куприк і посміялася.
"Залітаємо у понеділок гарно… Всім гарного тижня", — з гумором зазначила співачка.
У коментарях фани та друзі Даші залишили чимало жартів і смайликів, що сміються.
- Коли він сказав, що любить акробаток
- Як припинити дивитись? Вже разів 10 подивилася. Дашо, Ви просто бомба
- У мене аж щось хруснуло
- Дякую за настрій, Дашо. Неймовірна!
Нагадаємо, нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька також захопила своїм шпагатом і показала, як худне.
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