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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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38-річна ексAlyosha зізналась, що більше не зможе народити дітей: "Мусила робити операцію"

Артистка пояснила, чому так сталося.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Тополя

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, зізналась, що фізично більше не зможе народити дітей.

Виконавиця вже 11 років живе в шлюбі з лідером гурту “Антитіла” Тарасом Тополею. За цей час у подружжя народилося троє дітей. Зокрема, закохані виховують 12-річного Романа, 9-річного Марка та 4-річну Марійку. В інтерв’ю Oboz.ua 38-річна Олена Тополя говорить, що вони з чоловіком не планують ставати батьками учетверте. Ба більше, співачка зізналась, що фізично не зможе народити.

Річ у тім, що під час третьої вагітності у виконавиці розійшлися м’язи на животі, через що їй довелося робити операцію та ставити спеціальну сітку. Знаменитість говорить, якщо й наважиться на четверту вагітність, то це може бути небезпечно і для неї, і для дитини.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

“Чи хочемо ми четверту дитину? Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м’язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не можу фізично більше народжувати. Можливо, і є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно — і для мене, і для дитини”, — зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя назвала суму боргів, яку виплачувала після участі в “Євробаченні-2010”. Також артистка розкрила ім’я політикині, яка її підставила.

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