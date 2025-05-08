38-річна Сопонару відверто висловилася про майбутнє материнство: "Не хочу народжувати в бомбосховищі"

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Акторка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару розповіла, як готується до святкування першої річниці шлюбу з чоловіком-іноземцем. А також зізналася, чи працюють вони вже над майбутнім поповненням у родині.

Відома гумористка у травні минулого року вперше вийшла заміж, уклавши шлюб з коханим на ім'я Ріс. За лаштунками "Єдиного Кварталу" журналісти ТСН.ua запитали Ірину, як вона з чоловіком планує відзначити першу річницю цієї події, яка відбудеться вже скоро.

"Ми забронювали той самий номер в готелі, де рівно рік тому була наша перша шлюбна ніч. У нас збереглася пляшка шампанського з весілля, яке ми плануємо у цей день нарешті відкоркувати. Також я вже купила піну для ванни, аби все було максимально романтично. Щодо подарунків, я трохи попсова в цьому і замовила чоловіку сумочку. А ось йому готую сюрприз, про який він не здогадується", – зізналася у коментарі ТСН.ua Ірина Сопонару.

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Ірина Сопонару та її чоловік Ріс / © instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, до того як вийти заміж, Ірина Сопонару перебувала у стосунках із британцем Рісом від 2021 року. Під час повномасштабної війни пара зблизилася та почала жити разом. Вже у травні 2023 року стало відомо, що чоловік освідчився акторці. А ще через рік вони влаштували весілля в одному зі столичних готелів.

Ірина Сопонару з близькими / © instagram.com/irinasoponaru

Також ми поцікавилися у артистки, чи планує вона, можливо, найближчим часом стати матір'ю і взагалі, чи обговорює ці питання з чоловіком. "Чесно кажучи, поки ні, тобто поки це питання не дуже актуальне. Мені хочеться, щоб вагітність проходила в спокої. Для жінки цей період і так важкий, а тут ще додатковий стрес в умовах нашого сьогодення. А мені не хотілося б народжувати в бомбосховищі. Звичайно, якщо прийдеться, то так і буде, але хотілося б скорішої перемоги і вже після неї активно працювати над цим питанням, – відверто розповіла ТСН.ua 38-річна Ірина Сопонару, яка в майбутньому декреті не планує довго засиджуватися. – Я плекаю надію, що мені пощастить бути бадьорою у цей період, як ці жінки-кіборги, які все встигають, але ж ніхто не знає, як воно буде саме у мене".

Ірина Сопонару під час знімань "Єдиного Кварталу" / © Пресслужба студії "Квартал 95"

До слова, у нових випусках “Єдиного Кварталу" Ірина знову приміряє на себе багато цікавих образів, в тому числі представить пародію на Юлію Тимошенко. Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".