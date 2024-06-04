38-річна Леді Гага натякнула на першу вагітність і показалася з помітно округлим животиком

Фани підозрюють, що артистка чекає на народження первістка.

Американська попзірка Леді Гага спровокувала чутки про свою першу вагітність.

Такі плітки поширилися після весілля сестри виконавиці Наталі Джерманотти. На урочистий захід Леді Гага обрала коротеньку чорну обтислу сукню. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки. Ба більше, завдяки сукні можна було помітити помітно округлий животик співачки, який зазвичай притаманний вагітним. Зокрема, артистку встигли сфотографувати папараці The Sun.

Прихильники знаменитості підозрюють, що їхня 38-річна кумирка разом зі своїм бойфрендом, підприємцем Майклом Поланські, чекає на народження первістка.

Натомість сама Леді Гага чутки про вагітність жодним чином не коментує. Артистка ані підтверджує новину, що перебуває при надії, ані спростовує її.

Нагадаємо, нещодавно 21-річна українська блогерка Юлія Верба приголомшила новиною, що вагітна. Зірка Мережі, яка вже шість місяців при надії, разом зі своїм нареченим чекає на народження первістка.

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