38-річна Леді Гага виходить заміж після чотирьох років стосунків: "Мій наречений"

Американська співачка Леді Гага з'явилася на літніх Олімпійських ігор, що цьогоріч проходять у Парижі.

Суперзірка встигла поспілкуватися зі ЗМІ та навіть зустрілася з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем. Саме під час цієї зустрічі на трибуні Гага зробила неочікувану заяву. Так, вона випадково проговорилася про свої заручини з бізнесменом Майклом Поланскі, представивши його "своїм нареченим". Відповідним відео в Мережі поділився сам прем'єр-міністр Атталь.

@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. ♬ son original - Gabriel Attal

Раніше Леді Гага не розповідала подробиць про освідчення коханого, проте відомо, що пара разом вже чотири роки. Так само артистка поки не ділилася планами про весілля.

Зазначимо, наречений зірки Майкл Поланскі є виконавчим директором благодійного фонду "Parker Foundation" й активним інвестором у розвиток медичних технологій, зокрема, напряму боротьби з раком.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Getty Images

До слова, 2018 року Гага вже була зарученою зі своїм концертним директором Крістіаном Каріно. Проте тоді справа до офіційного розпису так і не дійшла – пара розірвала стосунки та не повідомляла причин. Тож, це буде перший шлюб для суперзірки.

Нагадаємо, нещодавно актор з серіалу "Перші ластівки" Олег Гоцуляк освідчився своїй колезі й довів до сліз відео, як саме відбувалася пропозиція.

Олег Гоцуляк освідчився дівчині на весіллі друзів

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