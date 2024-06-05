38-річна Леді Гага вперше висловилася про свій округлий животик і зізналась, чи справді вагітна

Американська попзірка Леді Гага чесно зізналась, чи справді вагітна, а також висловилась про свій помітно округлий животик.

Так, днями в Мережі поширилися фото, на яких артистка зображена так, немов вона чекає на народження первістка. У Мережі запідозрили, що Леді Гага вагітна, та активно почали вітати виконавицю та її бойфренда, підприємця Майкла Поланські, з прийдешнім поповненням в родині.

Хоч співачка й не з тих, хто активно коментує особисте життя, однак цього разу вона вирішила пролити світло на плітки. У своєму TikTok виконавиця пригадала трек своєї колеги за сценою Тейлор Свіфт, де використала такі рядки: "Не вагітна – просто плачу в спортзалі".

Леді Гага / Фото: скриншот з відео

Таким чином Леді Гага спростовувала чутки про свою вагітність та спробувала запевнити, що наразі не чекає на народження первістка.

А от українська блогерка Юлія Верба не приховує, що при надії. Зірка Мережі вже показувала свій помітно округлий животик та розповідала, що перебуває на шостому місяці вагітності. Нещодавно ж знаменитість розсекретила, як повідомила нареченому про те, що він згодом стане батьком.

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