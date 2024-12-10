38-річна Меган Фокс покинула нареченого-музиканта, від якого чекає на дитину – ЗМІ

Американську акторку та модель Меган Фокс і її нареченого, репера Machine Gun Kelly запідозрили у розриві стосунків.

Це відбулося одразу після того, як декілька тижнів тому Меган сповістила фанам радісну новину – вона чекає на малюка від молодшої на чотири роки зірки. Четверта для акторки дитина має з'явиться на світ у березні наступного року.

Як повідомляє інсайдер для видання TMZ, пара розійшлася внаслідок гучного скандалу. Джерело каже, що Меган знайшла у телефоні нареченого "контент, який дуже її пригнічив". Після зради вона одразу повідомила Machine Gun Kelly про кінець роману. Подейкують, що пара більше не разом ще від Дня подяки, яке американці святкують наприкінці листопада.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

До слова, ані Меган Фокс, ані її колишній обранець поки що публічно не давали жодних коментарів з цього приводу. Лише відомо, що раніше пара вже переживала кризові моменти. Так, зірки минулого року вже розходилися. Тоді повідомлялося, що причиною стала зрада, яку Меган також віднайшла у телефоні Machine Gun Kelly. Але потім закохані знову зійшлися, аж допоки вкотре не заявили про розставання за два тижні після оголошення про вагітність.

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