38-річна Меган Фокс вагітна: на якому терміні перебуває акторка та коли народжуватиме

Американська акторка та модель Меган Фокс і її наречений, репер Machine Gun Kelly, чекають на народження дитини.

Зірка Голлівуду оголосила про вагітність зовсім нещодавно, хоча в неї вже видніється помітно округлий животик. Однак подробиці акторка поки не розкриває. А от джерела, що наближені до оточення пари, виявилися більш багатослівними.

Інсайдер розповів виданню TMZ, що 38-річна Меган Фокс наразі перебуває на 4-5 місяці вагітності. Народжуватиме ж акторка вже наступного року, а саме в березні. Фокс та Machine Gun Kelly знають стать маляти, однак поки що тримають це в таємниці.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Також інсайдер зазначив, до Меган Фокс добре почувається та не скаржиться на здоров'я. У прихильників артистки це викликає полегшення, адже раніше вона вже була вагітною від нареченого, але пережила викидень.

Зазначимо, для Меган Фокс ця дитина стане четвертою. Від шлюбу з Браяном Остіном Гріном вона виховує синів Ноа, Боді та Джорна. Тим часом Machine Gun Kelly стане батьком вдруге. Від колишніх стосунків він виховує доньку Кейсі.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наразі український артист MONATIK чекає на появу на світ третьої дитини. Нещодавно виконавець розсекретив, коли його дружина народжуватиме.

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