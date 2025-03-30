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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

38-річна Меган Фокс після пологів змінила ставлення до колишнього, якого підозрювала у зраді – ЗМІ

Інсайдери кажуть, що ворожнечі зірок прийшов кінець.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © instagram.com/meganfox

Американська акторка та модель Меган Фокс після народження четвертої дитини неочікувано перейшла на новий етап стосунків з її батьком, колишнім нареченим Machine Gun Kelly.

За словами близького оточення, поява спільної донечки зблизила зіркових батьків. Тож тепер вони спілкуються як друзі задля її виховання. Принаймні так стверджує інсайдер у виданні Us Weekly. Ба більше, Меган в захваті від того, під якими астрологічними знаками народилася її четверта дитина.

"Незалежно від того, що вони відчували один до одного, вони завжди хотіли мати спільну дитину. Вони обидва спілкувалися і перебувають у хорошому місці", - повідомляє джерело.

Донька Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © instagram.com/machinegunkelly

Донька Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © instagram.com/machinegunkelly

Утім, інсайдер припускає, що про возз'єднання Меган Фокс і Machine Gun Kelly й мови не може бути. Все тому, що акторка вже давно для себе вирішила, що не хоче повторювати помилок.

"MGK хотів би помиритися, але Меган впевнена у своєму рішенні йти далі. Вона більше не бачить з ним майбутнього. Вона не хоче опинитись у тому ж самому становищі з ним. Вона хоче розірвати це коло", - пояснило близьке оточення зірок.

Зазначимо, що ще під час вагітності Меган Фокс у Мережі з'явилися чутки, що пара розійшлася. Причиною інсайдери називали те, що акторка запідозрила нареченого у зраді, адже знайшла в його телефоні "контент, який її дуже пригнітив". До того ж раніше такі підозри вже теж виникали та провокували кризи у романі.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа повідомила про третю вагітність. Артистка повідомила радісну звістку просто зі сцени й показала свій округлий животик.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
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