38-річна Сніжана Онопко обвінчалася через рік шлюбу: якою була церемонія в храмі за кордоном

Сніжана Онопко / © instagram.com/snejanaonopka15

Українська модель Сніжана Онопко поділилася особливим святом.

38-річна знаменитість вона обвінчалася в Ризі. У своєму Instagram вона опублікувала серію світлин, де постала у вінчальній сукні поруч із коханим. У підписі до фото зірка зізналася, що довго чекала цього моменту й назвала себе щасливою жінкою.

"Я така щаслива жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Кохаю тебе безмежно! Дякую, що був зі мною всі ці роки, і ще багато всього попереду", — написала Онопко.

Сніжана Онопко з чоловіком / © instagram.com/snejanaonopka15

Вінчання Сніжани Онопки / © instagram.com/snejanaonopka15

Подія не залишилася без уваги колег. Серед перших відреагувала співачка Оля Полякова, яка привітала модель теплими словами. Вона захопливо написала компліменти моделі.

"О, я вас вітаю!!! Будь щаслива, ти цього заслуговуєш", — побажала щастя подружжю співачка.

У коментарях прихильники також залишили чимало побажань молодятам, зокрема здоров’я, гармонії та довгих щасливих років разом.

