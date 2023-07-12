38-річна TAYANNA пояснила, чому в неї не складалися стосунки з чоловіками: "Жила ілюзією"

Українська співачка TAYANNA розповіла про своє особисте життя та пояснила, чому у неї не складалися стосунки з чоловіками.

Від дитинства виконавиця романтизувала кохання. Артистка чекала на чоловіка, який з'явиться в її житті, вирішить усі проблеми та позбавить комплексів. Однак TAYANNA зрозуміла, що перш за все її життя залежить лише від неї самої. Співачка переконана, що спочатку треба навчитися жити в гармонії із собою, а вже потім будувати щасливі стосунки.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Згодом я виросла (буквально декілька років тому) і зрозуміла у свої 38, що принців не існує, ніхто тебе не забере, нікуди не викраде, не врятує, не подарує життя мрії, поки ти сама себе всередині не наповниш красою й любов'ю настільки, що до тебе все саме буде липнути. Я більше не чекаю на рятівника, а сама обираю, яким життям жити, бо воно моє. Вирішую, що мені робити", - розповіла виконавиця, пише "Люкс ФМ".

За словами 38-річної артистки, не потрібно будувати якісь очікування від стосунків, а натомість просто кохати одне одного.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Зрозуміла, що жила просто якоюсь ілюзією багато років. Тому зараз для мене кохання - це свідомий вибір двох дорослих людей, які розібралися зі своїми внутрішніми травмами і не граються в "жертву" й "рятівника", а просто кохають та насолоджуються одне одним, бо їм класно разом. А якщо є якісь питання, вони їх просто вирішують", - додала артистка.

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