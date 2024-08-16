38-річна зірка "Теорії великого вибуху" Куоко виходить заміж через рік після народження первістка

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху", американська акторка Кейлі Куоко поділилася радісною новиною, що виходить заміж.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Зірка опублікувала щасливий знімок зі своїм коханим, актором Томом Пелфрі. На фото парочка цілувала одне одного, тим часом 38-річна Куоко демонструвала руку, на безіменному пальці якої красувалася обручка з чималим коштовним каменем. Обранець освідчився акторці цими вихідними.

"Дивовижні вихідні", - підписала кадр знаменитість.

Кейлі Куоко з нареченим / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Зазначимо, для Кейлі Куоко цей шлюб стане третім. Вперше знаменитість вийшла заміж тенісиста Раяна Світінга. Другим чоловіком акторки став актор Карл Кук. Про стосунки знаменитості з Томом Пелфрі стало відомо у березні 2022 року. Навесні 2023-го артистка народила доньку від актора.

Кейлі Куоко з нареченим та донькою / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Аїда Ніколайчук втретє вийшла заміж. Чоловіком артистки став голлівудський каскадер Деніел Лочіцеро.

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