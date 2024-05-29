38-річна Злата Огнєвіч засвітила каблучку на безіменному пальці та спровокувала чутки про заміжжя

Українська співачка Злата Огнєвіч спровокувала чутки про своє перше заміжжя.

У своєму Instagram артистка опублікувала доволі цікавий знімок. На фото видніється лише права рука виконавиці на тлі білих півоній. Особливу увагу фанів привернула коштовна обручка з діамантом на безіменному пальці. Зокрема, саме так наречені традиційно одягають весільну прикрасу.

Ба більше, допис до фото теж доволі інтригує. Злата Огнєвіч заговорила про кохання, мов діаманти, а також зазначила, що носитиме каблучку, як оберіг. Щоправда, це рядки з нової пісні артистки, яку вона незабаром випустить.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Наше кохання як діаманти, відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг", - підписала кадр співачка.

Однак говорити про весілля Злати Огнєвіч все ж таки зарано. Нещодавно виконавиця жалілася, що не має родини і їй бракує сімейного життя. Тож, серце співачки було вільним. Окрім того, артистка є рекламним обличчям одного з відомих брендів ювелірних прикрас. Тож, ймовірно, вона могла просто привертати увагу до реклами.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія заінтригувала змінами в особистому житті та натякнула на новий роман. Окрім того, артистка відповіла, як із колишнім чоловіком після розлучення поділила спільне майно.

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