39-річна Даша Астаф'єва на фото з округлим животиком спровокувала чутки про вагітність

Артистка вже не вперше стикається зі схожими плітками.

Українську співачку та модель Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності.

Так, 39-річна виконавиця вже вкотре опинилася в епіцентрі чуток про її вагітність. Цього разу фани звернули увагу на її цікаву сторіз. На одному із кадрів, де вона отримує запрошення на благодійний івент від блогерки Квіткової, у Астаф'євої видніється дещо округлий животик через яскраву сукню-оверсайз.

Даша Астаф'єва та Даша Квіткова / Фото: instagram.com/da_astafieva

Цього разу Даша не коментувала схожі здогадки. Утім ще влітку зірка публічно спростовувала свій "новий статус мами". Натомість вона пояснила, що її фігура змінюється виключно через вагу, з якою вона активно бореться. Водночас цією заявою Астаф'єва підтримала тих, хто через зайві кіло теж постійно стає жертвою недолугих запитань.

Ба більше, протягом останніх місяців артистка регулярно публікує контент, де демонструє свою підтягнуту фігуру. Тож, вочевидь, чергові чутки були спровоковані невдалим ракурсом.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, нещодавно колишня суддя "МастерШеф" Ліза Глінська зачарувала незвичною фотосесію з округлим животиком. Так, 41-річна зірка повідомила, що незабаром вперше стане мамою.