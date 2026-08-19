39-річна Ірина Федишин вагітна втретє: співачка показала фото з округлим животиком

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин оголосила про третю вагітність.

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram, опублікувавши кадри, на яких продемонструвала помітно округлий живіт. Зірка зізналася, що разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, певний час зберігала вагітність у таємниці.

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Тепер подружжя вирішило розсекретити особливу новину. Ірина сповістила про свій новий статус у білій мереживній сукні та з розкішним букетом троянд у руці.

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«Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті», — написала вагітна Федишин.

Ірина Федишин вагітна

Для співачки та її чоловіка це буде третя спільна дитина. Подружжя вже виховує двох синів — 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Водночас про майбутнього третього малюка подружжя поки не розкриває подробиць. Проте раніше вони не приховували мрію про донечку.

Зазанчимо, Ірина Федишин та Віталій Човник перебувають у шлюбі вже понад 20 років. Окрім спільної творчої діяльності, подружжя активно займається волонтерством і допомагає українським захисникам. Під час благодійних концертних турів їм вдалося придбати для ЗСУ сотні автомобілів.

За свою волонтерську діяльність Федишин також була відзначена нагородою «Золоте серце», яку їй вручив президент України Володимир Зеленський.

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