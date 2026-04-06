39-річна Ірина Федишин заінтригувала планами на поповнення в родині

Ірина Федишин та Віталієм Човником

Популярна співачка Ірина Федишин, яка вже майже два десятиліття щаслива в шлюбі з продюсером Віталієм Човником, заговорила про можливе поповнення у родині.

39-річна артистка зізналася, що часто дивується, як швидко ростуть її діти. Співачка зазначила, що іноді не може повірити своїм очам, коли бачить, наскільки дорослими стали її хлопці.

«Я все думаю, що ми такі молоді, ого-го! А життя йде, і ти дивишся на сина, а він уже вищий за тебе. Хоча Юрчику 14, скоро 15. Але я бачу себе ще мамою немовляти. Це можливо, життя покаже», — поділилася зірка в інтерв’ю проєкту «Тур зірками».

Ірина Федишин з родиною

Як виявилося, головним ініціатором ідеї третьої дитини є саме чоловік Ірини. Співачка з усмішкою розповідає, що Віталій давно натякає на бажання мати донечку і час від часу підкидає цю тему в родинних розмовах. Ірина зазначає, що хоче прислухатися до думки чоловіка, але водночас життя показує, що все може статися несподівано.

«Він дуже хоче донечку. Що ж, поживемо — побачимо», — інтригуюче додала Федишин.

Родина співачки вже багато років вважається однією з найміцніших у вітчизняному шоубізнесі. Ірина та Віталій разом 19 років і виховують двох синів.

