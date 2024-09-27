39-річна Лана Дель Рей вийшла заміж: перші кадри з таємного весілля співачки

Популярна американська співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж.

Її обранцем став туристичний гід Джеремі Дюфрен, про якого зірка заговорила лише місяць тому. Пара зіграла весілля 26 вересня, пише DailyMail. Своїми обітницями співачка з чоловіком обмінялася в Де-Аллеманді, Луїзіана, що в США. Символічно, що саме в тому місці Джеремі проводить екскурсії на човнах для туристів. З фото папараці видно, що під вінець зірку вів її батько Роберт Грант з квітами в руці.

Для особливого дня Лана обрала класичну пишну білу весільну сукню з елегантним декольте з воланами і невеликим шлейфом. Доповнила її образ зачіска з вплетеною стрічкою. Тим часом чоловік 39-річної знаменитості обрав класичний чорний костюм.

Привітати молодят з важливою для них подією прийшли лише найближчі родичі та друзі. Цікаво, що у своїх соцмережах Лана поки не ділиться радісною новиною.

Зазначимо, для Лани Дель Рей цей шлюб став першим, а для її чоловіка Джеремі – другим. Подейкують, що зіркова пара перед весілля мала роман декілька років, але припинила його приховувати лише у серпні цього року. До слова, обранець співачки вже має трьох дітей від попередніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно актор Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков з серіалу "Лікарка за покликанням" також вперше розповіли про своє весілля.

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