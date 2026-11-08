39-річна "метал-мама" створила рок-гурт і прийшла на "Голос-14": чи вдалося їй розвернути крісла

Вероніка Оран / © Голос Країни

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39-річна киянка Вероніка Оран прийшла на «Голос країни-14», аби довести, що рок-музика не втрачає популярності, та підкорити сцену своєю вибуховою енергетикою.

Жінка зізналася, що шлях до самореалізації розпочала не одразу. Спочатку вона вийшла заміж, народила дитину та створила сім’ю, а вже після 30 років почала активно шукати себе у творчості. Нині Вероніка поєднує одразу декілька занять: працює фітнес-тренеркою та перукаркою, а також викладає турецьку й англійську мови.

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Вероніка Оран / © Голос Країни

Однак найбільше її захоплює музика. Учасниця зізналася, що давно мріяла про власний рок-гурт і зрештою наважилася його створити. Колектив отримав назву Rock You.

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«Я енерджайзер, я не можу сидіти і нічого не робити», — розповіла Вероніка.

Вероніка Оран / © Голос Країни

Жінка також звернулася до тих, хто відкладає власні мрії через вік, сім’ю чи роботу. На її думку, головне — не боятися зробити перший крок.

«Я хочу сказати всім, що неважливо, скільки тобі років, неважливо взагалі в тебе сім’я, робота, діти, якщо в тебе є потенціал, якщо в тебе є енергія для цього і бажання, треба просто йти туди, куди ти хочеш йти, отак от», — наголосила учасниця.

Вероніка Оран / © Голос Країни

На сцені «Голосу країни» Вероніка продемонструвала не лише вокал, а й неабияку артистичність. Її виступ викликав захоплення тренерів, які відзначили харизму, впевненість і сценічну подачу учасниці.

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Зрештою Вероніка обрала команду Артема Пивоварова. Тренер був неабияк задоволений її рішенням і назвав появу рокерки великою удачею для своєї команди.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, нещодавно Пивоваров грайливо пофліртував з учасницею "Голосу-14", а Могилевська заявила про заборонені прийоми.

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