39-річна Надія Мейхер показала обличчя без макіяжу та фотошопу

Артистка поділилася кадрами з кабінету косметолога.

Зовнішньому вигляду екс"ВІА Гри", акторки та мами трьох дітей Надії Мейхер можна лише позаздрити.

39-річна зірка має неперевершену фігуру та ідеальне обличчя, а все тому, що ретельно стежить за собою. На сторінці в Instagram Мейхер частково розкрила секрет, що їй допомагає підтримувати своє обличчя у гарній формі без уколів краси та пластики.

Артистка розмістила кадри з кабінету косметолога, де постала без макіяжу, фотошопу чи фільтрів. Як зізналася виконавиця, вона регулярно робить масажі обличчя.

instagram.com/nadyameiher

"Мати гарний вигляд без фотошопу та фільтрів, бути впевненою у собі – це реально. Скажете, що не обійтися без допомоги візажиста та правильно підібраного макіяжу? Для професійних знімань, безперечно, так. А щоб зберегти молодість і свіжість, радіти своєму відображенню в дзеркалі постійно, потрібен інший фахівець - косметолог. Так важливо знайти саме професіонала, адже який вигляд ми матимемо за 10, 20, 30 років, залежить від нашої сьогоднішньої уваги до себе коханої", - зазначила Мейхер.

instagram.com/nadyameiher

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що Надя не має вигляд на свій вік і вона беззаперечно володіє природньою красою.

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