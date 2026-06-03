39-річна наречена Стейтема показала ідеальне тіло під час тренування: який вигляд має сьогодні

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © instagram.com/rosiehw

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Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка є нареченою актора Джейсона Стейтема, показала у спортзалі бездоганну форму, привернувши увагу новим фото в Instagram у стильному спортивному луку.

39-річна модель опублікувала серію знімків після тренування. Вона обрала попелясто-рожевий спортивний комплект від відомого бренду, який підкреслив її рельєфну фігуру та підтягнуту форму. Фото швидко зібрали реакції підписників у соцмережах. У кадрі зірка має зосереджений на тренувальному процесі вигляд.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © instagram.com/rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © instagram.com/rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем заручені вже багато років. Пара виховує дітей і періодично з’являється разом на публічних подіях, але весілля досі не відбулося.

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Нагадаємо, нещодавно Дуа Ліпа показала перші фото зі свого таємного весілля з відомим актором.

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