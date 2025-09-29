39-річна Огнєвіч емоційно відреагувала на закиди про "час народжувати": "Чому це вважають нормою?"

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на чергові закиди в соцмережах про те, що їй "час народжувати".

У своєму дописі в Threads артистка наголосила, що лише сама жінка має право вирішувати, коли ставати матір’ю. Вона пожалілася, що під кожною її світлиною знайдуться ті, хто зачепить тему материнства.

"Практично під кожним моїм фото знаходиться коментар: "час вже народжувати". Я завжди вважала і вважатиму, що це вирішує тільки жінка, сама для себе. Але точно не голоси з натовпу", — написала Злата.

Злата Огнєвіч / © threads.com/@zlata.ognevich

Підписники підтримали співачку й почали ділитися власним досвідом у коментарях, підкреслюючи, що суспільний тиск у таких питаннях є неприпустимим. Багато хто зізнався, що теж стикався з подібними зауваженнями.

Я маю дитину, але скажу наступне: це все відголоски радянського, коли жінкам нав’язували, що їхня головна роль — народжувати й виходити заміж. І дивує абсолютна безтактність людей. Хтось втратив дитину, хтось не може завагітніти роками — ніхто не знає чужого болю й не має права нав’язувати своє бачення. Обіймаю.

Підтримую! Мені 36, і я просто вирішила, що не хочу мати дітей. Це моє право. Але регулярно чую, що я "недожінка" — переважно від дуже "щасливих" мам кількох дітей, які не розуміють, що таке свобода.

Дуже дивний менталітет, коли жінку без дітей вважають неповноцінною. Ще дивніше, коли сторонні дозволяють собі писати: "час народжувати". Кожна має право сама вирішувати, чи хоче вона дітей. Може, вже час закрити рота й жити своїм життям?

