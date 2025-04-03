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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1487
Час на прочитання
2 хв

39-річна Шишпор чесно зізналася, як робота прими-балерини вплинула на її здоров’я

Віднедавна знаменитість постійно консультується з лікарями.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Христина Шишпор

Христина Шишпор / © instagram.com/shyshpor_official

Народна артистка України, прима-балерина Христина Шишпор відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям на тлі тривалої кар'єри в театрі.

За словами Христини, їй у спадок дісталася фігура з пишними формами. Тож задля сценічної майстерності вона завжди гналася за худорлявістю. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка зізнається, що тоді це були нездорові методи. Зокрема, постійні виснаження та голодування. З часом організм зазнав змін, тому Шишпор звернулася до лікарів. І зараз під час виступів вона теж стежить за фігурою, але вже за рекомендаціями фахівців.

Христина Шишпор / © instagram.com/shyshpor_official

Христина Шишпор / © instagram.com/shyshpor_official

"Я борюся все життя свою жіночу фігуру, тому що у мене по жіночому роду, по мамі, по бабусі завжди фігура "гітара" – це пишні груди, талія, стегна. Це для життя дуже красиво, але для балету я завжди не те, що не доїдала, я вже не їла. Це не нормально, але так було. Я не їла, не пила, нічого. І тримала себе в їжакових рукавицях. Як працювало раніше: я не поїла – і схудла. Зараз так не працює. Тому що ми з віком важче втрачаємо вагу. Вже метаболізм, все змінюється. І лікарі мені кажуть, що вже так не можна, бо це вже мінус здоров'ю. Тому зараз я працюю з ендокринологами, налагоджую тепер свою систему метаболізму, тому що це неправильно було те, що ми робили. Наприклад, цілий день кава і все", - шокувала балерина.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Нагадаємо, раніше Христина Шишпор зізналась, як відомий росіянин хотів переманити її до Москви. Балерина назвала його ім’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
1487
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