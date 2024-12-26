39-річна Тіна Кароль приголомшила своїм кардинальним схудненням: фото до та після

Українська співачка Тіна Кароль здивувала, як з часом змінилася її фігура.

Артистка у своєму фотоблогу опублікувала архівне фото. На зображенні вона постає зі своєю початковою вагою. Зірка не стала розкривати, коли саме було зроблено фото. Утім вона порівняла його зі свіжою світлиною. На ній Тіна позує в обтислому топі та штанах. Порівнявши кадри, можна помітити, що фігура виконавиці з часом неабияк змінилася й артистка кардинально схудла.

Тіна Кароль до та після схуднення / Фото: instagram.com/tina_karol

Своєю чергою, 39-річна Кароль неодноразово ділилася своїм секретом стрункості. Зокрема, казала, що є прихильницею йоги та спорту. Ба більше, зірка навіть регулярно здає нормативи й стоїть у планці до однієї години. Співачка також активно стежить за збалансованим харчуванням, виключаючи надмірне споживання цукру.

Цього разу Тіна Кароль не розсекретила своєї ваги, але відомо, що на початку жовтня 2024 року вона складала майже 53 кг.

Нагадаємо, нещодавно дружина мера Львова Андрія Садового, мистецтвознавиця Катерина Кіт-Садова, розкрила секрет свого молодого вигляду у 50 років.

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