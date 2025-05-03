39-річна вдова Г'ю Гефнера виходить заміж удруге: хто став її новим нареченим і як він освідчився

Крістал Гефнер з нареченим / © instagram.com/crystalhefner

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Вдова засновника імперії Playboy Г'ю Гефнера – модель Крістал Гефнер – оголосила про заручини.

Вдові освідчився 41-річний бізнесмен Джеймс Вард, з яким вона крутить роман близько року. Важлива подія відбулася в романтичній атмосфері — на власноруч збудованій терасі біля океану під час заходу сонця на Гаваях. Це місце стало особливим для закоханих, адже саме там вони провели своє перше побачення.

За словами Крістал, це стало для неї повною несподіванкою, коли обранець дістав їй каблучку з шестикратним вінтажним діамантом, а перед тим на шляху вона натрапляла на записки із його щирими словами про кохання до неї.

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Крістал Гефнер з нареченим / © instagram.com/crystalhefner

"Джеймс повністю мене здивував. Він потай зробив сходи й розчистив звивисту стежку, що вела до дерев’яної тераси з краєвидом на океан. Саме на цьому місці ми рік тому влаштували затишний пікнік і воно стало "нашим". Я думала, що ми просто йдемо на прогулянку. Але коли побачила квіти, записки від руки й безкрає море перед собою, зрозуміла: зараз станеться щось надзвичайне", — поділилася першими враженнями Гефнер виданню Us Weekly.

До слова, це перші серйозні стосунки Крістал після втрати Г'ю Хефнера 2017 року. Її наречений — успішний підприємець і, за словами самої моделі, "людина, з якою хочеться провести все життя".

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