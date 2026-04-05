39-річна вдова Г'ю Гефнера зіграла розкішне весілля й похизувалася сукнею українського бренду

Крістал Гефнер з чоловіком / © instagram.com/crystalmharris

Вдова засновника імперії Playboy Г’ю Гефнера — модель Крістал Гефнер — офіційно вийшла заміж.

Це вже другий шлюб для зірки. Її чоловіком став 42-річний бізнесмен Джеймс Вард, який освідчився дівчині ще у травні минулого року. Тоді обранець Крістал влаштував їй романтичний сюрприз біля океану на Гаваях із коштовною каблучкою.

І на початку квітня цього року наречені офіційно побралися. Для узаконення стосунків Крістал і Джеймс обрали острів Аїтутакі в архіпелазі Островів Кука. Свято відбулося без жодних гостей і масштабних гулянь. Та навіть у такій камерній атмосфері пара ретельно підійшла до деталей, зокрема й вибору образів.

Найцікавіше, що Крістал зупинила свій вибір на весільній сукні відомого українського бренду. Обтисле мереживне ніжне вбрання було прикрашене понад 5400 коштовними кристалами Swarovski. За словами жінки, «сукню диснеївської принцеси» їй запропонували самі представники українського бренду, а вона «закохалася у неї» з першого погляду.

Про це стає відомо з її Instagram і відміток під фото, які вона ексклюзивно надала виданню People. Помітно, що на приватній весільній церемонії наречені обмінювалося обітницями з прикрасами з тропічних квітів. А потім станцювали перший танок. І відмовившись від пишної трапези, поласували місцевими смаколиками.

В інтерв’ю People Крістал поділилася, що такий формат весілля вона з чоловіком обрала неспроста. Все через їхню любов до природи й бажання усамітнитися подалі від туристичних готелів. Тож головною метою стала «присутність одне з одним в моменті». Свій медовий місяць новоспечене подружжя проведе на цих же остовах.

«Ми обрали острови Кука через їхню віддаленість. Тут немає великих мереж готелів, що створює неймовірну атмосферу спокою та автентичності. Тут також розташована одна з найкрасивіших лагун у світі. Оскільки ми з Джеймсом обоє любимо океан і природу, це здавалося нам ідеальним місцем для початку цього розділу нашого життя», — замилувала жінка.

До слова, для моделі ці стосунки з Джеймсом стали першими серйозними після втрати колишнього чоловіка, засновника Playboy Г’ю Гефнера 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно військовий і поет Павло Вишебаба повідомив про заручини й показав момент освідчення коханій під час служби на сході. Це стане так само другим шлюбом для зірки.