39-річна відома акторка здобула диплом магістра і розповіла про нову професію

Українська акторка Анна Саліванчук здобула другу вищу освіту і розповіла про опановану професією.

Так, 39-річна артистка вступила до Інституту післядипломної освіти. І от зірка вже захистила диплом та опанувала нову професію. Знаменитість закінчила факультет сімейної психології. До слова, здобути другу вищу освіту Анна Саліванчук наважилася під час війни. На початку російського вторгнення багато професій були не актуальними, зокрема, акторство теж, тож артистка опанувала нову.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Якби не війна, яка на початку у всіх у нас забрала багато чого, і багато професій стали не на часі, як у мене - театр, кіно, я б ніколи не наважилось вступити до Інституту післядипломної освіти ім. Т. Шевченка на сімейну психологію. І ось війна ще триває, а я вже дипломований психолог, і при цьому продовжую служити в театрі і зніматись в кіно", - ділиться артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук обрала психологію, адже завжди нею цікавилася і відчувала, що може допомогти людям. Наразі акторка не впевнена, чи працюватиме за другою спеціальністю, адже акторство вже на часі. Утім, зірка переконана, що в майбутньому це може статися.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я все життя цікавились психологією, читала, дивилась фільми, консультувала і допомагала подругам, і настав час зануритись в психологію професійно. Поки я не знаю, чи почну практикувати і допомагати людям, бо, на щастя, акторська професія вже на часі, і її я обожнюю, але ніколи не кажи ніколи. Можливо, настане час, і я почну допомагати людям зцілювати свої душі. А поки починаю з себе", - додала артистка.

Диплом Анни Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук ділилася, як змінилося її особисте життя після розлучення. Акторка також зізнавалась, чи зустріла нове кохання.

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