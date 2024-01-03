39-річна Вікторія Варлей з "Холостяка-12" вагітна первістком і показала животик

Українська акторка, учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Вікторія Варлей вагітна первістком.

Радісною звісткою 39-річна Варлей поділилася з шанувальниками в Instagram. Вона запостила атмосферне відео, у якому показала чималий округлий животик.

"Дякую всім підписникам, хто весь цей час не помічав мої +20 кг. Ви найкращі!" – коротко підписала Варлей фото, де постає при надії.

Вікторія Варлей вагітна первістком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Вікторія Варлей вагітна первістком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Вікторія Варлей вагітна первістком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Зазначимо, що рік тому Вікторія Варлей приголомшила історією, як в 32 роки була змушена зробити аборт. Артистка завагітніла випадково, але хотіла залишити дитину. Проте ліки, які приймав її тодішній бойфренд, критично впливали на плід, тож лікарі наполягли, аби Вікторія зробила операцію. Вони аргументували це тим, що дитина не проживе й року.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Вікторія Варлей повідомила, що вийшла заміж. Артистка розповідала, що її обранець не публічна людина. Коханого учасниці "Холостяка-12" звати Петро, він бізнесмен. Також Вікторія ділилася, що її чоловік за походженням росіянин, але вже 31 рік як живе у Нью-Йорку, де вони з Варлей і познайомилися. Окрім того, Варлей запевняла, що її чоловік від першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Україну та допомагає ЗСУ.

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