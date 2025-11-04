ТСН у соціальних мережах

Гламур
157
1 хв

39-річна виконавиця хіта Call Me Maybe вагітна первістком

Артистка вже показала фото, де в неї видніється чималий округлий животик.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Карлі Рей Джепсен

Карлі Рей Джепсен / © Associated Press

Канадійська співачка Карлі Рей Джепсен, яка прославилась завдяки хіту Call Me Maybe, оголосила про вагітність.

Радісну новину 39-річна виконавиця повідомила у своєму Instagram. Артистка опублікувала чорно-білі фото, де вона з коханим Коулом Марсденом сидить на ліжку. Співачка була одягнена в піжаму, яка зовсім не приховувала вже доволі округлий животик.

"О, привіт, крихітко", - підписала кадри виконавиця та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Карлі Рей Джепсен із коханим / © instagram.com/carlyraejepsen

Зазначимо, Карлі Рей Джепсен почала зустрічатися з Коулом Марсденом під час роботи над її альбомом The Loneliest Time, прем'єра якого відбулася 2023 року. Спочатку між ними були робочі стосунки, які переросли в романтичні. У вересні 2024-го артистка оголосила, що вони заручені. Нині ж Карлі Рей Джепсен чекає на народження маляти. Для співачки ця дитина стане першою.

Карлі Рей Джепсен із коханим / © instagram.com/carlyraejepsen

Нагадаємо, нещодавно український ведучий та режисер Євген Синельников оголосив, що стане батьком удруге. Шоумен вже показав фото з вагітною дружиною, в якої видніється чималий животик.

157
