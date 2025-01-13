39-річна Злата Огнєвіч обтислою сукнею підкреслила пишний бюст і висловилась про свій вік

Українська співачка Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження. Артистці виповнилося 39 років.

У своєму Instagram виконавиця з нагоди свята опублікувала допис. Зокрема, Огнєвіч поділилася атмосферними фото. Артистка серед новорічного декору позувала у блискучій обтислій сукні, яка вдало підкреслила її пишний бюст.

Також виконавиця висловилась про свій вік. Знаменитості виповнилося 39 років. Однак, як зізнається Злата, вона почувається значно молодшою, а саме максимум на 21.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Це що, мені 39? А почуваюся десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17! Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент! Шлях може зайняти усе життя, а може бути і коротшим….Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули", - поділилася артистка.

Також Злата Огнєвіч у свій день народження висловила вдячність близьким та рідним людям, які завжди поруч із нею. Співачка висловила подяку родині, яка підтримує, творчій команді, з якою вона робить чимало проєктів, та шанувальникам, з якими зірка на одній хвилі.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Звичайно, у свій день народження Злата Огнєвіч не забула про військових, які щодня боронять Україну від російських окупантів. Артистка подякувала ЗСУ за захист. Також знаменитість наголосила, що найкращим подарунком для неї буде донат на потреби захисників.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч ділилася рідкісними фото з батьками. Артистка також хизувалася, як із рідними відпочивала на гірськолижному курорті.

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