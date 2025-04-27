39-річна Злата Огнєвіч заявила, що не матиме дітей, і пояснила чому

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно інтригувала новим романом, зробила заяву про материнство.

За словами артистки, у майбутньому вона не матиме дітей. Злата відверто ділиться, що для неї особисто материнство величезний крок до змін, які вона не охоче сприймає. Зірка підкреслює, що поважає тих, хто наважується на вагітність, але сама все ж належатиме до статусу чайлдфрі.

"Наразі у мене немає бажання народити свою дитину. Я належу до чайлдфрі. Це мій вибір, моє тіло, моє життя. І жодні рамки суспільства мені точно не нав’яжуть той спосіб життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до матерів. Це величезна праця. І я не впевнена, що я до цього готова", — заявила Огнєвіч у коментарі "Ближче до зірок".

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

До слова, раніше співачка навпаки мріяла про родину з дітьми. Так, минулого року Злата стверджувала, що вже готова зустріти того самого чоловіка та народити спільну дитину. Проте тоді ж вона замислювалася і про всиновлення. Але, вочевидь, погляди виконавиці на материнство змінилися.

Нагадаємо, нещодавно Джамала після народження третього сина чесно відповіла, чи мало це на меті отримати відстрочку чоловіка від мобілізації.