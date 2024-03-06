39-річний Віталій Козловський вперше одружився та показав фото з весілля

Український співак, а нині захисник Віталій Козловський, сьогодні, 6 березня, святкує день народження.

І саме в цей день військовий зізнався, що розпрощався з холостяцьким життям. У день свого 39-річчя Козловський поділився, що одружився. Співак розповів, що під час служби багато чого переосмислив у своєму житті. А одного разу, коли він з побратимами потрапив під артилерійський обстріл і вижив, вирішив - що відтягувати з освідченням більше не хоче:

"Потрапив під артилерійський обстріл, я так само був серед артилерії. Нас орки мочили 2,5 години з двох позицій. Снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажу. Це диво, що ми вижили. Я просто писав рандомно всім знайомим і близьким. Напевне, останнє SMS, щоб вони берегли моїх рідних", - розповів Козловський програмі ЖВЛ.

Віталій Козловський одружився

Це один з тих самим моментів, який змінив його, зізнається Віталій. Саме через зміну цінностей співак наважився на величезний крок у своєму житті. Віднедавна Віталій Козловський офіційно одружений. Ім’я коханої поки що приховує:

"Просто, коли ти вже говориш надто багато, то доведеться говорити ще більше... Тому на все свій час. Я думаю, що це достатньо інформації для того, щоб зрозуміти, чим і як я зараз живу", - прокоментував свій статус Козловський.

Віталій Козловський одружився

Про кохану захисник говорить: "Вона в мене свідома дуже і від душі. А все, що від душі, воно щире, воно надовго". Натомість Віталій зізнався, що саме в дружині знайшов те, що шукав роками:

"У мене було багато стосунків. Вони по різному переживалися, не треба нічого очікувати, нічого шукати. Мені все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних таких свят, бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде!", - поділився Козловський.

Артист зізнався, що пропозицію організував спонтанно і одразу ж повів кохану розписуватись.

Нагадаємо, раніше мобілізований Віталій Козловський поділився рідкісними кадрами зі своєї служби в ЗСУ.

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