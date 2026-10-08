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39-річний Клопотенко заговорив про дітей у своєму шлюбі та як ставиться до батьківства насправді
Шеф-кухар відверто розповів, від чого не готовий відмовлятися з появою первістка.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився своїми поглядами на батьківство.
Так, 39-річна знаменитість цього року одружився з Катериною Воскресенською. Дітей у них поки що немає. Проте раніше Клопотенко неодноразово наголошував, що у майбутньому хоче стати батьком.
Цього разу в інтерв’ю виданню «Фокус» він пояснив, що хоч і мріє про малюка, проте не готовий заради нього зрікатися частини свого життя. Він переконаний, що жертви можуть бути мінімальними, а натомість відбудеться зміна пріоритетів.
«Я не вважаю, що заради дитини треба відмовлятися від свого життя. Звісно, її поява змінює пріоритети, розпорядок і те, як ти розподіляєш час. Потрібно бути готовим до цих змін і брати на себе відповідальність», — наголосив зірка.
Євген вірить, що свого часу разом з Катериною зможе віднайти гармонію у батьківстві. Зокрема, припускає, що розподілятиме обов’язки так, аби поява дитини не шкодила його амбітним цілям і улюбленій роботі.
«Однак для мене це не означає відмовитися від себе, своєї роботи чи того, що любиш. Я б хотів знайти баланс, у якому є місце і потребам дитини, і нашим із Катериною. Думаю, важливо домовлятися, розділяти турботу й підтримувати одне одного», — додав Клопотенко.
Нагадаємо, нещодавно співачка Брітні Спірс показалася одразу з двома синами-манекенниками на тлі їхніх напружених стосунків.