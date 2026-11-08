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39-річний "співочий" лісник із Полтавщини підкорив Могилевську на «Голосі-14»: чим він здивував
39-річний провідний інженер Полтавського надлісництва «Лісів України» роками відкладав музичну мрію, а тепер потрапив на шоу.
39-річний Андрій Хмара з Полтавщини прийшов на «Голос країни», щоб показати свої вокальні здібності, хоча музика досі була для нього захопленням поза основною роботою.
Чоловік працює провідним інженером у лісовій галузі — у Полтавському надлісництві «Лісів України». Його робочі будні пов'язані з лісопродукцією, її відвантаженням і реалізацією. Андрій зізнається, що ця професія забезпечує йому стабільний заробіток, тоді як спів залишається справою для душі. Він співав удома та в караоке, а згодом наважився випробувати себе на великій сцені. До участі в шоу чоловік ішов не один рік.
«Робота в лісовій галузі – це мій шматок хліба. А музика – це моє хобі», — розповів Андрій.
На сліпих прослуховуваннях його виконання привернуло увагу Наталії Могилевської. Співачка похвалила учасника за чуттєву інтерпретацію композиції Миколи Мозгового та зізналася, що саме такого спокійного й красивого звучання їй бракувало серед щоденної метушні.
«Ви настільки чуйно, чесно її заспівали. Дуже приємно бачити вас тут, на “Голосі”, в своїй команді», — сказала тренерка.
Могилевська також розповіла, що любить ліс і природу, тож їм із Андрієм буде про що поговорити.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, у минулому випуску дует сестер змусив MONATIK піднятися на сцену та заспівати з ними в унісон.