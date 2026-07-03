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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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60
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39-річний відомий український співак розсекретив поповнення в родині і показав вагітну дружину

Артист стане батьком вдруге.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Віталій Лобач

Віталій Лобач / © instagram.com/vitalik_lobach

Відомий український співак Віталій Лобач розсекретив майбутнє поповнення в родині.

Радісною новиною 39-річний артист поділився в Instagram. Виконавець оголосив, що незабаром стане батьком вдруге. Дружина Віталія Лобача — Алевтина — вагітна.

Співак також опублікував доволі щемливі кадри, на яких позував із коханою та старшим сином серед дерев. Сімейство щемливо показало знімок УЗД, який засвідчує вагітність Алевтини. Окрім того, у дружини співака вже й видніється округлий животик.

«У нашій родині сталось диво! Нарешті ми ділимось цією новиною з вами», — повідомило подружжя.

Віталій Лобач із вагітною дружиною / © instagram.com/vitalik_lobach

Віталій Лобач із вагітною дружиною / © instagram.com/vitalik_lobach

У коментарях подружжя одразу ж почали вітати з майбутнім поповненням у родині та бажати Алевтині легкої вагітності: «Вітаю вас, і нехай вагітність минає легко», «усмішка не сходить з обличчя від радості за вас», «вітання, нехай все буде добре».

Зазначимо, Віталій Лобач — український співак. На початку травня він опинився в епіцентрі обговорень. Користувачі порівняли його фото з сином артиста Віктора Павліка і виявили, що вони схожі як дві краплі води. Почали навіть подейкувати, що в співака є позашлюбна дитина. Та, виявилося, що ці обговорення виникли на тлі виходу дуетної пісні виконавців «Ягоди».

Нагадаємо, зараз ведуча Соломія Вітвіцька вагітна первістком. Нещодавно знаменитість зізналась, чи йтиме в декрет.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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