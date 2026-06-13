39-річний Євген Клопотенко вперше одружився та показав фото зі свого весілля

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Український кулінар Євген Клопотенко одружився з нареченою Катериною Воскресенською.

Радісну новину шеф-кухар оголосив у своєму Instagram 13 червня. Знаменитість повідомив, що вони з Катериною офіційно уклали шлюб та стале одне для одного чоловіком та дружиною. Разом із тим Євген Клопотенко показав перші фото зі свого весілля.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Катерина Воскресенська обрала доволі стриману білу сукню, образ вона доповнила вельоном, а своє довге волосся розпустила. Євген Клопотенко одягнув весільне вбрання в традиційному українському стилі. Щоправда, молодята повністю промокли, оскільки під час святкування їх застав дощ.

Реклама

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

«Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу», — поділився шеф-кухар.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген Клопотенко, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Зазначимо, Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська перебувають в стосунках півтора року, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 2025-го. Пара заручилась на початку цього року, а тепер офіційно уклала шлюб.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Артистка вже показала перші фото зі свого таємного весілля.

Реклама

Новини партнерів