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39-річний Євген Клопотенко вперше одружився та показав фото зі свого весілля
Євген Клопотенко тепер офіційно одружений. Шеф-кухар показав, яким було його весілля.
Український кулінар Євген Клопотенко одружився з нареченою Катериною Воскресенською.
Радісну новину шеф-кухар оголосив у своєму Instagram 13 червня. Знаменитість повідомив, що вони з Катериною офіційно уклали шлюб та стале одне для одного чоловіком та дружиною. Разом із тим Євген Клопотенко показав перші фото зі свого весілля.
Катерина Воскресенська обрала доволі стриману білу сукню, образ вона доповнила вельоном, а своє довге волосся розпустила. Євген Клопотенко одягнув весільне вбрання в традиційному українському стилі. Щоправда, молодята повністю промокли, оскільки під час святкування їх застав дощ.
«Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу», — поділився шеф-кухар.
Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген Клопотенко, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.
Зазначимо, Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська перебувають в стосунках півтора року, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 2025-го. Пара заручилась на початку цього року, а тепер офіційно уклала шлюб.
Нагадаємо, нещодавно британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Артистка вже показала перші фото зі свого таємного весілля.