ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

39-річний Євген Клопотенко вперше одружився та показав фото зі свого весілля

Євген Клопотенко тепер офіційно одружений. Шеф-кухар показав, яким було його весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Весілля Євгена Клопотенка

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Український кулінар Євген Клопотенко одружився з нареченою Катериною Воскресенською.

Радісну новину шеф-кухар оголосив у своєму Instagram 13 червня. Знаменитість повідомив, що вони з Катериною офіційно уклали шлюб та стале одне для одного чоловіком та дружиною. Разом із тим Євген Клопотенко показав перші фото зі свого весілля.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Катерина Воскресенська обрала доволі стриману білу сукню, образ вона доповнила вельоном, а своє довге волосся розпустила. Євген Клопотенко одягнув весільне вбрання в традиційному українському стилі. Щоправда, молодята повністю промокли, оскільки під час святкування їх застав дощ.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

«Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу», — поділився шеф-кухар.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген Клопотенко, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Зазначимо, Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська перебувають в стосунках півтора року, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 2025-го. Пара заручилась на початку цього року, а тепер офіційно уклала шлюб.

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Артистка вже показала перші фото зі свого таємного весілля.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie