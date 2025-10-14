ТСН у соціальних мережах

4-річна донька Андрія Джеджули серйозно захворіла: ексдружина ведучого назвала діагноз

Наразі Аделіна лікується.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Джеджула, Юлія Леус та їхня донька

Андрій Джеджула, Юлія Леус та їхня донька

Донька українського ведучого Андрія Джеджули від ексдружини, блогерки Юлії Леус, серйозно захворіла.

Про це колишня обраниця шоумена розповіла в своєму Instagram. Вона повідомила, що в 4-річної Аделіни виникли проблеми зі здоров'ям. Спершу лікарі встановили дівчинці неправильний діагноз та призначили не те лікування, що воно їй не допомагало. Врешті, Юлія Леус звернулася до лікаря у Хмельницькому. Виявилося, що в Аделіни гострий бронхіт.

"Коли до цього неправильно лікували…Заїхали до нашого найкращого лікаря у Хмельницькому. Виявився гострий бронхіт", - поділилась Юлія Леус.

Донька Андрія Джеджули та Юлії Леус

Донька Андрія Джеджули та Юлії Леус / © instagram.com/yla__yla

Наразі Аделіна розпочинає нове лікування. Тим часом блогерка повідомила, що скасовує всі справи, аби перебувати поруч із донькою: "Всі плани скасовуються і починаємо лікування".

Зазначимо, в Андрія Джеджули та Юлії Леус народилась спільна донька 25 лютого 2021 року. Того ж року подружжя остаточно розлучилось і почало судитися щодо опіки над Аделіною. Врешті, згідно з рішенням суду дівчинка перебуває однакову кількість часу і з батьком, і з мамою.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що Андрій Джеджула знову одружився та став батьком. Нещодавно шоумен показав дружину, яка народила йому другу доньку.

