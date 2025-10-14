4-річна донька Андрія Джеджули серйозно захворіла: ексдружина ведучого назвала діагноз

Андрій Джеджула, Юлія Леус та їхня донька

Донька українського ведучого Андрія Джеджули від ексдружини, блогерки Юлії Леус, серйозно захворіла.

Про це колишня обраниця шоумена розповіла в своєму Instagram. Вона повідомила, що в 4-річної Аделіни виникли проблеми зі здоров'ям. Спершу лікарі встановили дівчинці неправильний діагноз та призначили не те лікування, що воно їй не допомагало. Врешті, Юлія Леус звернулася до лікаря у Хмельницькому. Виявилося, що в Аделіни гострий бронхіт.

"Коли до цього неправильно лікували…Заїхали до нашого найкращого лікаря у Хмельницькому. Виявився гострий бронхіт", - поділилась Юлія Леус.

Донька Андрія Джеджули та Юлії Леус / © instagram.com/yla__yla

Наразі Аделіна розпочинає нове лікування. Тим часом блогерка повідомила, що скасовує всі справи, аби перебувати поруч із донькою: "Всі плани скасовуються і починаємо лікування".

Зазначимо, в Андрія Джеджули та Юлії Леус народилась спільна донька 25 лютого 2021 року. Того ж року подружжя остаточно розлучилось і почало судитися щодо опіки над Аделіною. Врешті, згідно з рішенням суду дівчинка перебуває однакову кількість часу і з батьком, і з мамою.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що Андрій Джеджула знову одружився та став батьком. Нещодавно шоумен показав дружину, яка народила йому другу доньку.