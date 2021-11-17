4-річний син Анни Сєдокової заявив їй, що не любить її

Молоду маму вкрай бентежить музичний смак її дитини.

Співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками темою, як її дуже зачепила.

Артистка зізналася, що посварилася зі своїм 4-річним сином Гектором через музику, оскільки у малого жахливий музичний смак:

"Син сказав сьогодні, що мене не любить. Ми посварилися через музику. Він має жахливий музичний смак. Я завжди фільтрувала, що ми слухаємо у сім'ї. Джаз та класичне піано завжди у моїх вухах. За вечерею або коли ми просто дуркуємо. Але настав момент, коли він випадково потрапив до компанії дітей-любителів "с*к" та "ж*п". І понеслась. Одна гірша за наступну. Мої вуха наливаються кров'ю, коли він підшукує собі потрібну пісню", - пожалілася молода мама.

Син Анни Сєдокової з її чоловіком / instagram.com/annasedokova

Сєдокова зізналася, що у цих композиціях, які подобаються її 4-річному сину, її обурює не лише текст треку, а й його посил, позиціонування жінки у композиції.

"Ти мені смокчи і мовчи. Він, звичайно, не розуміє, думає, що це про молоко. І я не знімаю зараз із себе відповідальності, прошу помітити! Це я кумедно сміялася, коли він смішно танцював під дорослий хіт. Коли він запитав мене, що таке "бабки" я пояснила, що це бабусі біля під'їзду. І він страшенно засмучується, коли я вимикаю його музику. Просто до сліз. І тут моє мамине серце здається, і погоджується послухати ще одну. І дарма", - вважає Анна.

Врешті співачка не втрималася і заборонила синові слухати дорослу російськомовну музику, на що він дуже образився:

"Він сказав мені, що більше не любить мене. Потім ми йшли до садка і мовчали. Я не тримала його за руку, лише на дорозі. Він запитав, чи може зігріти мою руку і взяти мене за неї. Я сказала, що подумаю. Люди припускаються помилок. Я припустилася. І настав час її виправляти. І тут запитань до виконавців немає зовсім. Вони мають музику 18+. І вони не винні, що дрібні пацани хочуть бути трохи більшими і крутішими", - зазначила Сєдокова.

Артистка поділилася, що знає як виправити ситуацію і, можливо, поділиться досвідом з шанувальниками.

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