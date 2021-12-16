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4-річний син MONATIK захопив Мережу своїми танцями під пісню JOMO: "Татові гени"

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4-річний син MONATIK захопив Мережу своїми танцями під пісню JOMO: "Татові гени"

MONATIK з родиною / instagram.com/monatik_official

Платон не зміг встояти перед татовою піснею.

Український мультиартист MONATIK гарно співає та танцює.

І його гени однозначно передалися синам. До слова, у своєму Instagram зірка опублікував відео, на якому показав, як його 4-річний син Платон з ентузіазмом танцює під його пісню JOMO.

На відео артист у спортзалі виконує свій номер. За ним також спостерігають дружина та сини. І, схоже, Платону аж настільки сподобалась татова пісня, що він не зміг втриматися та почав енергійно танцювати.

Також на відео видно, що Платону не сподобалось те, що Даня спокійно стоїть. Так, він штурхнув свого брата, аби той також почав танцювати.

"Тепер точно зрозуміло, звідки рядки: "Стегна рухаються бадьоро". Усім чудового дня!" - прокоментував танці сина Дмитро.

До речі, Платон однозначно захопив своїми танцями прихильників співака. Так, вони зазначили, що Платону передалися гени батька. Окрім того, фани переконані, що Дмитру росте гідна заміна.

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/monatik_official
Сини Дмитра Монатіка / instagram.com/monatik_official

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