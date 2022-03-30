4-річний син Жені Галича емоційно звернувся до окупантів: "Йдіть з України, бо я вам зараз наваляю"

Маленький синочок артиста записав емоційне відео.

Лідер українського гурту O.Torvald Женя Галич опублікував зворушливе відео, на якому зображений його 4-річний син.

Страшна війна, яку розв’язала РФ вплинула на хлопчину. Він став дорослішим та неабияк сміливим. Тож він записав відео, на якому розповів ворожим окупантам, що їм слід робити.

"Добрий день. Мене звати Данило Галич, я з України. Росіяни, ви тю-тю, ви тупі, особливо Путін. Тому ще ви напали на нашу рідню, там де я живу, там де я народився. Ви тупі, і Путін тупий. Дуже тупі. Йдіть з України. Забирайтеся швидко. Бо я вам зараз як наваляю. Забирайтеся, вас сюди ніхто не кликав", - сказав маленький синочок артиста.

Сам же Галич зазначив, що пишається сином.

"Мій син. Данило Галич. 4 роки. Ми не бачились 31 добу. Всього за місяць він став старшим на ціле дитинство. Сміливий і сильний. Я пишаюсь тобою, синочок. І дуже сумую", - сказав Женя.

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