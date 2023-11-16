40 днів без Ніни Матвієнко: донька зірки довела до сліз архівним відео, де вона бігає за онукою

Сьогодні, 16 листопада, минуло 40 днів як не стало української легендарної співачки Ніни Матвієнко.

Донька зірки, Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять матері і розмістила у соцмережах щемливі архівні кадри, де Ніна Митрофанівна постає усміхненою та життєрадісною. На чорно-білому фото Народна артистка постає у хустинці та пальті і щиро усміхається доньці на камеру.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На іншому відео Тоня показала, як її мама бігала узбережжям моря за маленькою онукою Ніною, яку назвали на честь легендарної бабусі:

"Лети, моя Лебідко. 40 днів", - підписала відео з мамою Тоня Матвієнко.

Донька Ніни Матвієнко, на 40-й день після її смерті, розчулила архівним відео з легендою

Своєю чергою, шанувальники висловили співчуття родині Матвієнко і зазначили, що Ніна Митрофанівна завжди житиме в їхній пам'яті:

Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях, так і на небі

Яка краса ці відео! Як болить. Які ми щасливі, що знали вас! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці!

Ваша лебідка завжди буде в нашій пам'яті. А ви - її продовження

Ніна Матвієнко і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня на 76-му році життя. Днями зять артистки, музикант Арсен Мірзоян вперше назвав справжню причину смерті Ніни Митрофанівни.

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