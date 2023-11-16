40 днів без Ніни Матвієнко: донька зірки довела до сліз архівним відео, де вона бігає за онукою

Тоня Матвієнко поділилася щемливими кадрами з українською легендою.
Сьогодні, 16 листопада, минуло 40 днів як не стало української легендарної співачки Ніни Матвієнко.
Донька зірки, Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять матері і розмістила у соцмережах щемливі архівні кадри, де Ніна Митрофанівна постає усміхненою та життєрадісною. На чорно-білому фото Народна артистка постає у хустинці та пальті і щиро усміхається доньці на камеру.
На іншому відео Тоня показала, як її мама бігала узбережжям моря за маленькою онукою Ніною, яку назвали на честь легендарної бабусі:
"Лети, моя Лебідко. 40 днів", - підписала відео з мамою Тоня Матвієнко.
Своєю чергою, шанувальники висловили співчуття родині Матвієнко і зазначили, що Ніна Митрофанівна завжди житиме в їхній пам'яті:
- Вона жива. Жива вічно, просто зараз не з нами, але в наших серцях, так і на небі
- Яка краса ці відео! Як болить. Які ми щасливі, що знали вас! Які щасливі, що маємо ваші пісні, ваш голос в серці!
- Ваша лебідка завжди буде в нашій пам'яті. А ви - її продовження
Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня на 76-му році життя. Днями зять артистки, музикант Арсен Мірзоян вперше назвав справжню причину смерті Ніни Митрофанівни.
Читайте також: