40 днів зі смерті Руслани Писанки: чоловік зірки написав до неї щемливе звернення

27 серпня минуло 40 днів відтоді, як померла легендарна українська ведуча та акторка Руслана Писанка.

Як відомо, життя артистки обірвала агресивна стадія раку, з яким Писанка відчайдушно боролася у Німеччині, де й провела останні дні свого життя.

На сторінці у Facebook чоловік зірки Ігор Ісаков залишив до неї щемливе звернення, у якому назвав свою любу Русю "мой ветерок":

"40 днів без тебе. Мушу відпустити. До побачення, "мой ветерок" . Дякую друзям, що підтримали мене. Дякую долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що всесвіт подарував мені її… Але "жизнь прекрасна"... й продовжується…" – написав Ігор.

Руслана Писанка з чоловіком

Шанувальники Руслани Писанки підтримали її чоловіка у коментарях та попросили триматися: "Вам потрібно прожити життя як найкраще і бути щасливим за двох…Царство небесне Русланочці і світла пам'ять…", "Тримайтесь! Ми з вами разом. Пам'ятаємо і любимо! Вічна пам'ять Руслані", "Ігорю, друже! Мої щирі співчуття! Тримайся! Руся була чудовою людиною і чарівною партнеркою! Царство небесне їй... Сумуємо...".

Нагадаємо, що раніше чоловік Руслани Писанки вперше розповів, як дізнався, що у неї рак. Тоді артистка вже була у Німеччині, де в неї діагностували страшну хворобу.

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