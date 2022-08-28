40 днів зі смерті Руслани Писанки: чоловік зірки написав до неї щемливе звернення

Минуло 40 днів відтоді, як життя української акторки та ведучої Руслани Писанки забрав рак.
27 серпня минуло 40 днів відтоді, як померла легендарна українська ведуча та акторка Руслана Писанка.
Як відомо, життя артистки обірвала агресивна стадія раку, з яким Писанка відчайдушно боролася у Німеччині, де й провела останні дні свого життя.
На сторінці у Facebook чоловік зірки Ігор Ісаков залишив до неї щемливе звернення, у якому назвав свою любу Русю "мой ветерок":
"40 днів без тебе. Мушу відпустити. До побачення, "мой ветерок" . Дякую друзям, що підтримали мене. Дякую долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що всесвіт подарував мені її… Але "жизнь прекрасна"... й продовжується…" – написав Ігор.
Шанувальники Руслани Писанки підтримали її чоловіка у коментарях та попросили триматися: "Вам потрібно прожити життя як найкраще і бути щасливим за двох…Царство небесне Русланочці і світла пам'ять…", "Тримайтесь! Ми з вами разом. Пам'ятаємо і любимо! Вічна пам'ять Руслані", "Ігорю, друже! Мої щирі співчуття! Тримайся! Руся була чудовою людиною і чарівною партнеркою! Царство небесне їй... Сумуємо...".
Нагадаємо, що раніше чоловік Руслани Писанки вперше розповів, як дізнався, що у неї рак. Тоді артистка вже була у Німеччині, де в неї діагностували страшну хворобу.
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