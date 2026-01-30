40-річна Анна Саліванчук стала бабусею й розповіла про новонародженого онука: "Подивилася й плачу"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася радісною подією в родині — у неї з’явився онук.

У четвер, 30 січня, племінниця акторки Валерія вперше стала мамою. Вона народила сина, якого разом із чоловіком назвала Орестом. Для Анни ця подія стала особливою. Артистка зізналася, що відчула справжній шквал почуттів щойно побачила немовля.

У сториз в Instagram Саліванчук розповіла, що отримала відео з новонародженим у приватному повідомленні й не змогла стримати сліз. Акторка тепло привітала рідну людину з поповненням у родині та підтримала молоду маму, згадавши складні реалії, у яких нині живе Україна.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Я сьогодні стала бабусею, а моя мама — прабабусею. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео й аж плачу. Нехай росте щасливий і буде багато молочка. Який кайф, коли нове життя приходить у цей світ! Сльози! На жаль, такі важкі часи, але нічого. Ми всі впоралися й ти впораєшся. Ти молодчинка», — звернулася акторка до рідної людини.

