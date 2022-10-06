40-річна Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі та розставила ноги

Співачка Брітні Спірс продовжує ділитися з шанувальниками відвертим контентом у своєму Instagram.

Наразі виконавиця разом з чоловіком Семом Асгарі насолоджується відпочинком у теплих краях. Брітні залюбки купається, засмагає і робить це повністю оголеною.

На сторінці у фотоблогу Спірс запостила фото та відео, де позує у капелюшку та окулярах. Співачка притримує бюст руками і з розставленими ногами позує на пляжі. До того ж позаду артистки видно інших людей на пляжі, які, судячи з усього, не бентежать зірку.

Пікантні місця виконавиця прикрила смайликами у вигляді сердечок.

Підписники сторінки Брітні, яка час від часу постить такий контент у фотоблогу, відверто зізналися, що засмучені її поведінкою: "Така сумна поведінка 40-річної жінки та матері. З нею не може бути все гаразд. Люди, з якими все гаразд, не роблять цього", "бути вільним, робити те, що хочеш, означає, що ти встановлюєш межі. Відсутність кордонів нездорова. Це порушує межі Instagram. Давай, Брыт. Приймай ліки, щоб знову не потрапити до опікуна!", "Ви повинні довести іншим, що ви стабільні та живете нормальним здоровим життям. Показувати своє тіло тисячам шанувальників не є нормальною поведінкою, наведіть лад у своєму житті та встановіть межі".

Нагадаємо, майже 13 років Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса. Лише 2021 року співачка через суд змогла звільнитися від опікунства. Як відомо, у Спірс були певні психічні проблеми зі здоров'ям. Вона навіть проходила курс лікування в психіатричному закладі в Лос-Анджелесі. Ексчоловік артистки Кевін Федерлайн на тлі проблем з психічним здоров'ям співачки обмежив її спілкування з синами.

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