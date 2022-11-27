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40-річна Брітні Спірс позувала повністю оголеною у ванні та шокувала фанів заявами

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40-річна Брітні Спірс позувала повністю оголеною у ванні та шокувала фанів заявами

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Шанувальники знову турбуються про психічний стан зірки.

40-річна співачка Брітні Спірс вкотре попзірка приголомшила шанувальників відвертим контентом.

Зірка поділилася в Instagram світлиною, на якій позувала повністю оголеною, лежачи у ванній. Свої принади Брітні прикрила руками та смалийком у вигляді квіточки. 

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears
Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Але найбільше прихильників співачки шокувало не фото, а підпис, який виконавиця залишила під відвертими кадрами. 

"Я люблю см*ктати! Фото завжди не професійні...См*ктати це легко для мене! Продовжуй аплодувати, с*чка", - написала Спірс. 

У коментарях фани артистки були не аби як схвильовані поведінкою Брітні. Дехто зауважив, що співачці дійсно потрібна допомога психотерапевта, а хтось припустив, що зірка більше не контролює свій аккаунт у Мережі. 

  • Коли я приєдналася до руху "Свободу Брітні", я думала, не про це!
  • Я підтримувала вільну Брітні! Однак ці дописи справді тривожні...
  • Що із нею сталося?
  • Це не її публікація. Щось відбувається...
  • Нам потрібен тест ДНК, щоб дізнатися, чи це насправді Брітні!

Нагадаємо, що саме через такі фото у співачки зіпсувалися стосунки із синами. Після того, як 15-річний син Спірс заговорив про психічні проблеми мами та те, як її відвертість вливає на його життя, Брітні обіцяла більше не ділитися таким контентом. Але, схоже, зірка все ж не втрималась.

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Дата публікації
Перегляди
187
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