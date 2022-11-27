40-річна Брітні Спірс позувала повністю оголеною у ванні та шокувала фанів заявами

40-річна співачка Брітні Спірс вкотре попзірка приголомшила шанувальників відвертим контентом.

Зірка поділилася в Instagram світлиною, на якій позувала повністю оголеною, лежачи у ванній. Свої принади Брітні прикрила руками та смалийком у вигляді квіточки.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Але найбільше прихильників співачки шокувало не фото, а підпис, який виконавиця залишила під відвертими кадрами.

"Я люблю см*ктати! Фото завжди не професійні...См*ктати це легко для мене! Продовжуй аплодувати, с*чка", - написала Спірс.

У коментарях фани артистки були не аби як схвильовані поведінкою Брітні. Дехто зауважив, що співачці дійсно потрібна допомога психотерапевта, а хтось припустив, що зірка більше не контролює свій аккаунт у Мережі.

Коли я приєдналася до руху "Свободу Брітні", я думала, не про це!

Я підтримувала вільну Брітні! Однак ці дописи справді тривожні...

Що із нею сталося?

Це не її публікація. Щось відбувається...

Нам потрібен тест ДНК, щоб дізнатися, чи це насправді Брітні!

Нагадаємо, що саме через такі фото у співачки зіпсувалися стосунки із синами. Після того, як 15-річний син Спірс заговорив про психічні проблеми мами та те, як її відвертість вливає на його життя, Брітні обіцяла більше не ділитися таким контентом. Але, схоже, зірка все ж не втрималась.

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