40-річна Брітні Спірс позувала повністю оголеною у ванні та шокувала фанів заявами

Шанувальники знову турбуються про психічний стан зірки.
40-річна співачка Брітні Спірс вкотре попзірка приголомшила шанувальників відвертим контентом.
Зірка поділилася в Instagram світлиною, на якій позувала повністю оголеною, лежачи у ванній. Свої принади Брітні прикрила руками та смалийком у вигляді квіточки.
Але найбільше прихильників співачки шокувало не фото, а підпис, який виконавиця залишила під відвертими кадрами.
"Я люблю см*ктати! Фото завжди не професійні...См*ктати це легко для мене! Продовжуй аплодувати, с*чка", - написала Спірс.
У коментарях фани артистки були не аби як схвильовані поведінкою Брітні. Дехто зауважив, що співачці дійсно потрібна допомога психотерапевта, а хтось припустив, що зірка більше не контролює свій аккаунт у Мережі.
- Коли я приєдналася до руху "Свободу Брітні", я думала, не про це!
- Я підтримувала вільну Брітні! Однак ці дописи справді тривожні...
- Що із нею сталося?
- Це не її публікація. Щось відбувається...
- Нам потрібен тест ДНК, щоб дізнатися, чи це насправді Брітні!
Нагадаємо, що саме через такі фото у співачки зіпсувалися стосунки із синами. Після того, як 15-річний син Спірс заговорив про психічні проблеми мами та те, як її відвертість вливає на його життя, Брітні обіцяла більше не ділитися таким контентом. Але, схоже, зірка все ж не втрималась.
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