40-річна Брітні Спірс вийшла заміж: її ексчоловік намагався зірвати весілля

Американська поп-зірка нарешті втілила у життя свою давню мрію – виконавиця вийшла заміж за свого обранця, фітнестренера Сема Асгарі.

40-річна Брітні Спірс та 28-річний Сем Асгарі не стали влаштовувати гучної урочистості – вони організували камерне весілля на дворі вілли поп-зірки у Каліфорнії, де встановили величезний білий намет. Його прикрасили трояндами персикового кольору та іншими гарними декоративними деталями.

Під вінець Брітні пішла у весільній сукні від Versace, а як пісню, яка супроводжувала її під час ходи до Асгарі, Спірс обрала хіт Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

На весілля Брітні запросила лише найближчих друзів, яких у підсумку нараховувалося 100 осіб. Привітати молодят приїхали дизайнерка Донателла Версаче, світська левиця Періс Гілтон, акторка Дрю Беррімор, співачки Селена Гомес та Мадонна та багато інших, пише People.

Зіркові гості (для перегляду фото гортайте ліворуч)

Нікого зі своєї родини Спірс не запросила – не було тут ані батька, під опікою якого артистка перебувала протягом 13 років, ані її сестри та матері, які не підтримували її. Хотіла на своєму святі Спірс бачити синів – 16-річного Шона та 15-річного Джейдена, які через суд залишилися з батьком та ексчоловіком Брітні Кевіном Федерлайном. Та, як передав адвокат Кевіна, хлопці дуже щасливі за маму.

Не обійшлося під час весілля Брітні та Сема без інцидентів. Так, просто перед початком церемонії її ексчоловік Джейсон Александр ледь не зірвав свято. Він увірвався на територію вілли, перестрибнувши через паркан. Він кричав, що не дасть весіллю відбутися. Весь свій шлях чоловік знімав у сторіс в Instagram. Врешті, поліція затримала чоловіка і вивели з території.

Зазначимо, що Брітні Спірс та Джейсон Александр були одружені протягом 55 годин. Ексзакохані уклали шлюб у Лас-Вегасі 2004 року, проте потім поквапилися його розірвати.

Як відомо, Брітні Спірс та Сем Асгарі познайомилися 2016 року підчас знімань кліпу Брітні на трек Slumber Party, де Сем грав головну роль.2017-го пару почали все частіше помічати разом.

Асгарі освідчився співачці у вересні минулого року.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/samasghari

