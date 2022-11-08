40-річна Брітні Спірс має серйозні проблеми зі здоров'ям: "Немає ліків"

Виконавиця розповіла про симптоми своєї хвороби та через що вона могла бути викликаною.

Американська попзірка Брітні Спірс шокувала зізнанням, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість у своєму Instagram розповіла, що має певне пошкодження нервів, яке спричиняє оніміння частин її тіла. У Брітні німіють руки. Зірка зізналася, що відчуває таке тричі на тиждень. Окрім того, в артистки болить скроня.

"Приблизно тричі на тиждень я прокидаюся, і в мене повністю німіють руки. Таке відчуття, що з правого боку тіла голки встромляють мені в шию, а скроня болить найбільше. Це страшно", - поділилася артистка.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Брітні зізналася, що у неї пошкоджений нерв. Таке трапляється, коли мозок не отримує достатню кількість кисню.

"Пошкодження нерва у правій частині мого тіла… Пошкодження нервів іноді виникає, коли ваш мозок не отримує достатньо кисню…", - розповіла Спірс.

Артистка говорить, що ліків, які б їй допомогли, немає. Утім, Брітні стає ліпше, коли вона танцює.

"Немає ліків, окрім Бога, я думаю. Хоча коли я танцюю, я не відчуваю болю", - додала артистка.

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