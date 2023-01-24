40-річна Енн Гетевей приголомшила зовнішнім виглядом без косметики на ранковому селфі

Знаменитість показала, як ніжиться у ліжку.
Голлівудська акторка Енн Гетевей показала шанувальникам, який вигляд має без жодної краплі косметики.
Зірка поділилася в Instagram своїм селфі, на якому насолоджувалася ранковими хвилинами у ліжку у білосніжному халаті та з розпущеним волоссям.
А на наступній світлині Енн показала горнятко кави з незвичним малюнком - на кавовій пінці хтось зобразив портрет акторки.
Однак шанувальників Гетевей приголомшив не малюнок на напої, а її зовнішність. Адже у свої 40 років Енн має дуже молодий та свіжий вигляд. У коментарях під фото підписники акторки навіть жартома припустили, що вона вдається до якихось магічних обрядів.
- Вона не старіє! Зовсім!
- Це що, якась чорна магія?
- Енн, ти зовсім не старієш! Що коїться?
- Просто зізнайся, як ти це робиш! Дуже гарна!
До речі, окрім Енн Гетевей, є й інші зірки Голлівуду, які не виглядають на свій вік - серед них Томас Сангстер, Джаред Лето, Різ Візерспун та інші.
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