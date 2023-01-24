40-річна Енн Гетевей приголомшила зовнішнім виглядом без косметики на ранковому селфі

Голлівудська акторка Енн Гетевей показала шанувальникам, який вигляд має без жодної краплі косметики.

Зірка поділилася в Instagram своїм селфі, на якому насолоджувалася ранковими хвилинами у ліжку у білосніжному халаті та з розпущеним волоссям.

Енн Гетевей / Фото: instagram.com/annehathaway

А на наступній світлині Енн показала горнятко кави з незвичним малюнком - на кавовій пінці хтось зобразив портрет акторки.

Енн Гетевей / Фото: instagram.com/annehathaway

Однак шанувальників Гетевей приголомшив не малюнок на напої, а її зовнішність. Адже у свої 40 років Енн має дуже молодий та свіжий вигляд. У коментарях під фото підписники акторки навіть жартома припустили, що вона вдається до якихось магічних обрядів.

Вона не старіє! Зовсім!

Це що, якась чорна магія?

Енн, ти зовсім не старієш! Що коїться?

Просто зізнайся, як ти це робиш! Дуже гарна!

До речі, окрім Енн Гетевей, є й інші зірки Голлівуду, які не виглядають на свій вік - серед них Томас Сангстер, Джаред Лето, Різ Візерспун та інші.

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