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40-річна Енн Гетевей приголомшила зовнішнім виглядом без косметики на ранковому селфі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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40-річна Енн Гетевей приголомшила зовнішнім виглядом без косметики на ранковому селфі

Фото: Associated Press

Знаменитість показала, як ніжиться у ліжку.

Голлівудська акторка Енн Гетевей показала шанувальникам, який вигляд має без жодної краплі косметики.

Зірка поділилася в Instagram своїм селфі, на якому насолоджувалася ранковими хвилинами у ліжку у білосніжному халаті та з розпущеним волоссям. 

Енн Гетевей / © instagram.com/annehathaway
Енн Гетевей / Фото: instagram.com/annehathaway

А на наступній світлині Енн показала горнятко кави з незвичним малюнком - на кавовій пінці хтось зобразив портрет акторки. 

Енн Гетевей / © instagram.com/annehathaway
Енн Гетевей / Фото: instagram.com/annehathaway

Однак шанувальників Гетевей приголомшив не малюнок на напої, а її зовнішність. Адже у свої 40 років Енн має дуже молодий та свіжий вигляд. У коментарях під фото підписники акторки навіть жартома припустили, що вона вдається до якихось магічних обрядів.

  • Вона не старіє! Зовсім!
  • Це що, якась чорна магія?
  • Енн, ти зовсім не старієш! Що коїться?
  • Просто зізнайся, як ти це робиш! Дуже гарна!

До речі, окрім Енн Гетевей, є й інші зірки Голлівуду, які не виглядають на свій вік - серед них Томас Сангстер, Джаред Лето, Різ Візерспун та інші.

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Дата публікації
Перегляди
5084
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