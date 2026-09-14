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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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40-річна Іванна Онуфрійчук вагітна вдруге від чоловіка-мільйонера і показала помітно округлий животик

Незабаром у родині знаменитості станеться поповнення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук вагітна вдруге від чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза.

Радісну новину 40-річна знаменитість оголосила в Instagram. Зірка опублікувала доволі промовистий ролик. На кадрах знаменитість постає в білому сарафані вільного крою та розвішує маленький дитячий одяг. Спочатку Іванна Онуфрійчук позує зі спини, а потім повертається до камери обличчям і демонструє свій помітно округлий животик.

«Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас», — підписала відео зірка.

Тож, незабаром в родині ведучої станеться поповнення. Термін вагітності Іванна Онуфрійчук розкривати не стала. Проте, судячи з розміру животика, поява на світ другого маляти вже не за горами.

Вагітна Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Вагітна Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Зазначимо, Іванна Онуфрійчук перебуває в шлюбі із казахським бізнесменом Алмазом. Пара відгуляла розкішне весілля у Києві у листопаді 2021 року. Навесні 2024 року у подружжя народився первісток — син Адам.

Нагадаємо, незабаром ведучий Володимир Остапчук стане батьком учетверте. Дружина шоумена — блогерка Катерина Полтавська — вагітна їхньою другою спільною дитиною.

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