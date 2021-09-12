40-річна Ольга Горбачова в купальнику показала апетитні стегна та підтягнутий прес

Артистка потішила своїх шанувальників пікантним контентом.
Відома українська співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно в білому бікіні похизувалася стрункими ніжками, вирішила знову нагадати, що має струнку фігуру.
Так, на сторінці в Instagram 40-річна знаменитість розмістила серію знімків, які були зроблені в Італії. На світлинах артистка позує перед камерою в ліловому купальнику. На плечі засмагла Ольга накинула кардиган, але він ні каплі не приховує напрочуд струнку фігуру артистки.
Окрім цього, вона одягнула на голову масивного бордового капелюха, який додав образу співачки особливу родзинку.
Знаменитість дійсно має спокусливі форми та струнку фігуру. І це також запримітили її шанувальники. Зокрема, вони написали таке:
- Ви просто неймовірна красуня!
- Фігура та тіло просто супер!
- Ви така граційна та красива!
Нагадаємо, Ольга Горбачова полюбляє публікувати світлини, на яких вона позує в купальнику. Нещодавно вона у бордовому бікіні показала струнку фігуру.