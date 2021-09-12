40-річна Ольга Горбачова в купальнику показала апетитні стегна та підтягнутий прес

Артистка потішила своїх шанувальників пікантним контентом.

Відома українська співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно в білому бікіні похизувалася стрункими ніжками, вирішила знову нагадати, що має струнку фігуру.

Так, на сторінці в Instagram 40-річна знаменитість розмістила серію знімків, які були зроблені в Італії. На світлинах артистка позує перед камерою в ліловому купальнику. На плечі засмагла Ольга накинула кардиган, але він ні каплі не приховує напрочуд струнку фігуру артистки.

Ольга Горбачова в купальнику / instagram.com/gorbachovaolga

Окрім цього, вона одягнула на голову масивного бордового капелюха, який додав образу співачки особливу родзинку.

Ольга Горбачова в Італії / instagram.com/gorbachovaolga

Знаменитість дійсно має спокусливі форми та струнку фігуру. І це також запримітили її шанувальники. Зокрема, вони написали таке:

Ви просто неймовірна красуня!

Фігура та тіло просто супер!

Ви така граційна та красива!

Нагадаємо, Ольга Горбачова полюбляє публікувати світлини, на яких вона позує в купальнику. Нещодавно вона у бордовому бікіні показала струнку фігуру.

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